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niceness 23AW PAYN ブルー
商品番号 W18604719901
商品名

niceness 23AW PAYN ブルー
ブランド名 ナイスネス
特別価格 税込 3,510 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NICENESS23AWコレクションのPAYNです。入荷後、ほとんどのセレクトショップで完売してしまった商品です。フリーサイズなので、どなたでも着用が可能なモデルです。コットン素材なので長く愛用できるところもポイントです。購入したものの使用することなく保管しておりました。カラー:ブルーサイズ:フリー1940～50sのUSmountaincorpsのスノーパーカーや同年代のUSAFなどで用いられたバックル形状を利用し、テーマ背景に基づき染め上げたオリジナルテープと合わせることで誕生したタクティカルストームベルト。NICENESSアイテムとの相性を考えたデザインのため、どのアイテムに合わせても相性の良いに仕上がりです。また、ベルトを2本使いバックルを互い違いに通すことで、配色のダブルベルトとしても使える適用力の高いベルトになっています。
http://narcologia.ru/goods/stair939600.html
http://narcologia.ru/goods/injure895967.html
http://narcologia.ru/goods/traverse800626.html
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