OAKLEY オークリー スカル ロゴ モチーフ ベルト バックル y2k

オークリーOAKLEYオークリーのロゴでも使われているスカルモチーフのベルトです。00'sの物で希少なアイテムでy2kファッションにピッタリです！勿論、ゴルフウェアとしてもオススメです。全然使っていないので綺麗だと思います。全長107cm幅3.5cmy2kgrungegalfairygrungefairycorepunkmallgothvintageretrostreetkawaiiusaharazyukuhystericglamourヒステリックグラマーグランジフェアリーコアフェアリーグランジパンクマクブリング80s90s00s古着ストリートサブカルギャル量産地雷原宿下北itimipompomshopnewjeansかてぃd.i.a.waiperhoustonRickOwensYohjiYamamotoUKLABELTECHNOPANTSjuliusイギリス軍軍パン衣装ダンスヨウジヤマモトlittlebigcomoliessaysunseaneedlesjiedaeytysdairikuATTACHMENTKAZUYUKIKUMAGAIFACTOTUMNUMBERNINEUNDERCOVERHYSTERICGLAMOURstreetHIPHOPVINTAGEUSAskaterRIPVANWINKLEdevoarakigolfゴルフ



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