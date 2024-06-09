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NEW ERA ニューエラ 9FORTY レイダース オールブラック 海外限定
商品番号 K19830157123
商品名

NEW ERA ニューエラ 9FORTY レイダース オールブラック 海外限定
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 3,510 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★☆多数商品出品中です★☆★海外限定9FORTYラスベガス・レイダース\"別注限定9FORTYA-Frame\"※汗や汚れからキャップを保護する使い捨て吸水キャップライナー10枚プレゼント！(ホワイト,ブラックをランダムで発送いたします。カラーは選べませんのでご了承ください)※2点以上のご購入でお値下げ対応しております。単品ご購入はお値下げ不可となります。即購入いただけます。詳細ご希望の方はコメントまで、よろしくお願いいたします。【商品】9FORTYA-FrameNewEra®9FORTY®A-Frame™公式キャップに足を踏み入れることで、真のストリートウェアクラシックと史上最も影響力のあるキャップデザインの1つを認識してください。このフィット感は、ミリ単位で設計されたカスタム構造が特徴で、クラウンがわずかに高くなり、より深く、より快適なフィット感が生まれます。最高品質の生地のみを使用して構築されており、スタイルを変えることなく耐久性と快適性を確保し、調節可能なスナップバッククロージャーにより、完全にカスタマイズ可能なサイジングが可能です。【色】ブラック(アンダーバイザーカラーブラック)【素材】・フロントPANELS\u0026バイザー(コットン100%)・リアPANELS(ポリエステル100%)【サイズ】スナップバック(約55.8cm〜60.6cm)【発送方法】型崩れ防止の為、60サイズダンボールに梱包し、発送いたします。(商品画像欄に梱包例を載せております)ニューエラナイキエアマックスエアジョーダンシュプリームノースフェイスパタゴニアチャンピオン#キャンプ#アウトドア#ストリート
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