ホワイトハウスコックス Whitehouse Coxメッシュベルト 黒34インチ

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商品詳細
レザーメッシュ ブラック 長さサイズ34inch全長:109cm幅3.2cmシルバーバックル英国製2年前にユナイテッドアローズで購入しました。ワンシーズン使いましたが、ベルトは何本もあります為、使用回数は30回程度。劣化もなく良い状態と思います。素材...本革カラー...ブラック
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