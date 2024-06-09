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ホワイトハウスコックス Whitehouse Coxメッシュベルト 黒34インチ
商品番号 F25618726606
商品名

ホワイトハウスコックス Whitehouse Coxメッシュベルト 黒34インチ
ブランド名 ホワイトハウスコックス
特別価格 税込 7,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

レザーメッシュ　ブラック　長さサイズ34inch全長:109cm幅3.2cmシルバーバックル英国製2年前にユナイテッドアローズで購入しました。ワンシーズン使いましたが、ベルトは何本もあります為、使用回数は30回程度。劣化もなく良い状態と思います。素材...本革カラー...ブラック
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