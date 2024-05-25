風炉 茶釜 電熱器 敷板 野々田製 真塗風炉 志きの釜 炭型ヒーター 茶道具

ご覧頂き ありがとうございます。野々田製電熱器一体型真塗道安(面取)風炉に志きの糸目筒釜と真塗黒敷板付き☆出品商品#宝美堂茶道具 ［風炉］未使用真塗道安(面取)陶器風炉になります。電熱器一体型面取風炉になります。欠け割れも無く綺麗な風炉です。１００Ｖ／５００Ｗ切替中間スイッチ付き(２００W３００W５００Ｗ)通電確認済み問題ございません。野々田電熱器専用前瓦香入れ真塗敷板元箱無しサイズ胴幅 ３６.５センチ高さ ２２センチ敷板真塗黒２８センチ角細かい擦り傷ございます。 ［茶釜］未使用野々田製軽合金志きの糸目筒釜です。未使用の為釜内に新品当時の保護漆が残っております。水漏れ確認済み問題ございません。唐銅蓋(小擦り傷有)釜環付き紙元箱入りサイズ胴幅 １７センチ高さ １７.５センチ釜口 １０センチサイズは素人計測です。若干の誤差ございます。経年風炉釜です。完品新品ご希望の方はご購入お控えくださいませ。出品映像は照度遮光によって実物と若干の色目が異なって見える事がございます。#宝美堂茶道具#真塗道安風炉#面取風炉#志きの釜#糸目筒釜#電熱器一体型風炉#敷板#茶道具#お点前道具