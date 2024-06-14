入手困難 windandsea × neighborhood 20ss Lサイズ

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ウィンダンシーネイバーフッドのダブルネームTシャツ2020年に初めてコラボしたデザイン1stコラボ現在はもう入手することができない商品となるため希少価値の高いものかと思います。購入希望の方のみいいねをお願いします。サイズL平置きで着丈：約72cm肩幅：約50cm身幅：約55cm※素人の測定となるためあくまで参考にする程度でお願いします。目立った汚れ等はありませんが、自宅で保管していたため、商品の細かな状態が気になる方はご購入をお控えください。必ず納得のうえご購入願います。返品はお断りします。気になる方がいらっしゃいましたら、お気軽にコメントください。よろしくお願いします。シュプリームsupremeナイキnikesbステューシーstussyデッドストックTHENORTHFACEザノースフェイスwtapsダブルタップスsupremeシュプリームwackomariaワコマリアunusedアンユーズドsunseaサンシーneonsignネオンサインtogavirilisトーガヴィリリスneighborhoodネイバーフッドurutokyoウルトーキョーauraleeオーラリーbeamsビームスunitedarrowsユナイテッドアローズsakaiサカイfacetasmファセッタズムmaisonmargielaメゾンマルジェラcommedesgarconsコムデギャルソンN.HOOLYWOODミスターハリウッドwindandseaウィンダンシーGDCグランドキャニオンwtwダブルティーRonhermanロンハーマンLMレディースユニセックスカラー···ホワイト袖丈···半袖