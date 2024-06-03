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810 クロコ　腹皮　無双　二つ折り財布　ネイビー　小銭　桐箱
商品番号 B27789847134
商品名

810 クロコ　腹皮　無双　二つ折り財布　ネイビー　小銭　桐箱
ブランド名 Bsmall
特別価格 税込 3,626 円
在庫状況 あり

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商品詳細

外側、内側、クロコダイルスキン使用の超高級財布新品、本物で、写真の商品がお客様の商品です。天然の商品ですので、一つ一つ、微妙な違いがありますので、当方は、一つづつ写真をお撮りしております。百貨店価格　88,000円　　　size.１２cm×９.５cm幅は２ｃｍから、２．５ｃｍです。　　　　　　　　　　　◆クロコダイル皮の一枚皮で中心部を使っています。　　　クロコダイル一匹の一枚しか取れない部分です。　カート゛仕切り６ですが、幅が広いので、一仕切りに複数枚入ります。　　　　　　コンパクトですが、20枚以上のカード収納です。　む‐そう〔‐サウ〕【無双】財布のの表と裏を同一の布地で仕立てること。桐箱：一つ一つを高級木箱に入れて発送です。　☆ジッパー式小銭入れがあります。札入れは二重で、お札を分けて入れる事が出来ます。シャムワニ（一般和名）；シャムワニ商業名：SiameseCrocodile学名：Crocodylussiamensis腹部の鱗の形状は長方形で、イリエワニに似ていますが、それよりやや大きめです。頸から肛門にかけての鱗の横列の数は約30～34列です。又、横腹の部分の鱗は、丸みのある形状をしています。
http://narcologia.ru/goods/stair305900.html
http://narcologia.ru/goods/providence161894.html
http://narcologia.ru/goods/slide274987.html
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