フェンディ　イタリア製　ズッカ柄　マフラー　ウール　良品

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商品詳細
ご存知、フェンディのマフラーになります。もちろん、イタリア製の正規品です。素材はウール１００です。サイズは幅３２、長さ１７０センチくらいです。中古ですが、使用頻度が少なくて綺麗です。
http://narcologia.ru/goods/reinforcement152999.html
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http://narcologia.ru/goods/smear736404.html
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