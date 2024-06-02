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フェンディ　イタリア製　ズッカ柄　マフラー　ウール　良品
商品番号 Y96930171193
商品名

フェンディ　イタリア製　ズッカ柄　マフラー　ウール　良品
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 2,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご存知、フェンディのマフラーになります。もちろん、イタリア製の正規品です。素材はウール１００です。サイズは幅３２、長さ１７０センチくらいです。中古ですが、使用頻度が少なくて綺麗です。
http://narcologia.ru/goods/reinforcement152999.html
http://narcologia.ru/goods/moisture815669.html
http://narcologia.ru/goods/smear736404.html
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