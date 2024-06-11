Christian Dior クリスチャンディオール サドル 長財布 レザー

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【商品説明】縦約10㎝横約16㎝厚さ約1.5㎝小銭入れ1ヶ所札入れ1ヶ所カード入れ12ヶ所ポケット4ヶ所色…ブラウン系素材…レザー【状態ランク】状態ランク…CN…新品・未使用S…未使用に近いA…目立った傷や汚れなしB…やや傷や汚れありC…傷や汚れありD…全体的に状態が悪い【商品詳細】全体的に使用感があり、経年劣化も見られます。特に気になるニオイはありません。素材のベタつきはありません。ボタンがゆるくなっています。汚れ、スレ、キズ等ありますが、普段使いには問題なくお使い頂ける商品です。※鑑定済の企業向け中古ブランド市場にて購入しているため、真贋に問題はないと認識しておりますが万が一偽物であった場合は、返金対応させて頂きますのでご安心下さい。※基本的に中古品の為、状態を気にされる方はご購入をお控え下さい。※写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境によって被写体が実物の色と異なる場合がございますので、ご了承ください。#財布トク#長財布#財布#革#ブランド#ChristianDior#クリスチャンディオール#トロッター#サドル710-22815A-3