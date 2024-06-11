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バンズ　VANS オールドスクール　26.5cm
商品番号 D58222908073
商品名

バンズ　VANS オールドスクール　26.5cm
ブランド名 バンズ
特別価格 税込 1,964 円
在庫状況 あり

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商品詳細

とても状態良いと思います。サイズが合わず、数回しか履いていません。バンズはかかとが弱いので、ヒールガード装着しております。サイズ　26.5㎝※一応中古品の為、神経質な方はご遠慮下さい。
http://narcologia.ru/goods/stepchild68252.html
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