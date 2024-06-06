◉天然石 グラファイト イン クォーツ カット ペンダントトップ （LLLL）



天然石ペンダント】クォーツインクォーツ（貫入水晶）・ペンダント ...



天然石ペンダント】クォーツin水晶ペンダントトップ／ネックレス別売 ...



グラファイト・イン・クォーツ・ペンダント カーボン入り両剣水晶 四川 ...



グラファイト・イン・クォーツ・ペンダント カーボン入り両剣水晶 四川 ...



グラファイト・イン・クォーツ・ペンダント カーボン入り両剣水晶 四川 ...



グラファイトインクォーツ９ミリ玉ペンダントトップ | 2016年1月29日 ...



クォーツインクォーツ ペンダントトップ(tg220208qua001whipent) メール便不可



グラファイト・イン・クォーツ・ペンダント カーボン入り両剣水晶 四川 ...



グラファイト・イン・クォーツ・ペンダント カーボン入り両剣水晶 四川 ...



グラファイトインクォーツ９ミリ玉ペンダントトップ | 2016年1月29日 ...



天然石ペンダント】オイル イン クォーツ（石油入り水晶）・ペンダント ...



グラファイトインクォーツ９ミリ玉ペンダントトップ | 2016年1月29日 ...



☆超激安天然石☆白い地に緑点在☆生命力を感じさせる石☆グリーン ...



高級天然石ルースタンブル】☆透明な水晶ベースに金のように煌く板状 ...



☆天然水晶に無数の星状鉱物☆神秘的な色合い☆一部ピンクベース☆【黒 ...

⚠️⚠️⚠️⚠️値下げ￥5400→￥5200⚠️⚠️⚠️⚠️★★★★★★★★即購入可能です★★★★★★★アフリカ産、レアレベルな大きさのグラファイトインクォーツの裸石ペンダントトップです。スパンコールの様な内包物（グラファイト）がキラキラと光る、何とも神秘的な宝石です。ブラックアベンチュリンクォーツ、ブラックサンストーン等、様々な名称で取り引きされる宝石です。地味になりがちなモノクロ系の宝石ですが、カットを施す事により、内包物のキラキラとの相乗効果でセクシーな輝きを放つ宝石は、ハイセンスな印象を与えるはずです。穴開け加工、バチカン取り付けは日本国内で加工しております。オリジナルデザインのシルバー925バチカンを使用。合成石、ガラス、プラスチック等ではなく、正真正銘の天然ブラックアベンチュリンクォーツになりますので、ご安心下さい。定価￥10960。在庫処分の為、激安価格で出品します。新品未使用。★他のルースもございます。出品者→出品一覧をご覧ください。