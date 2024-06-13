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【美品】ドルチェ＆ガッバーナ オーガナイザー ラウンドジップ 長財布 プレート
商品番号 F19047377634
商品名

【美品】ドルチェ＆ガッバーナ オーガナイザー ラウンドジップ 長財布 プレート
ブランド名 ドルチェアンドガッバーナ
特別価格 税込 6,028 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★★★★★★★★★★★★☆ご覧頂き有難うございます☆★★★★★★★★★★★★○アイテム【極美品】Dolce\u0026Gabbanaドルチェアンドガッバーナドルガバ　ジップアラウンドウォレット長財布ラウンドファスナーロングウォレットオーガナイザー多収納財布トラベルケースロゴプレートシルバー金具本革牛革メンズブラック黒色ラウンドジップ　カーフスキン○購入元大手ブランド買取店ストアのオークション（鑑定済み）○サイズ縦11cm横21cmマチ2cm平置き実寸○仕様カードポケット×18お札入れ×2小銭入れ×1その他ポケット×4○状態目立った傷や汚れ無くまだまだお使いになれます。○カラーブラック黒○素材レザー○付属品○お願い素人検品の為、まれに見落としが御座います。不備など御座いましたら『受取評価前』に御一報お願い致します。また、お写真のハンガー等の小物は付属致しませんので予めご了承下さい。○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。［管理番号］177-33501-41821
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