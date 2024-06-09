ティファニー リング 19.5 号

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商品詳細
流麗でモダンなスタイル永遠の時間を刻むという意味を込めてTiffanyアトラスリングSterlingSilver92519.5号【幅約6.3mm内径約19.2ｍｍ】函小袋unisexTiffanyハービス店で洗浄済最終価格です
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