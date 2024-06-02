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- 秋冬準備！稀少品！A.P.C. ウール混メルトンの中綿入りジャケット
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商品詳細
カラー···カーキ柄・デザイン···無地素材···ウール季節感···秋、冬サイズ:M、日本のM-Lサイズ相当定価75000円肩幅 48cm身幅 57cm着丈 73cm袖丈 65cm商品情報アーペーセーEmileジャケット2022A/W日本未発売モデル早いもの勝ちです！ウール混メルトンの中綿入りジャケット。新品・未使用タグあり・スプレッドカラー・フロントボタン・パッチポケット・シングルボタンのバレルカフス・キルティング加工サテンの部分裏地サプライヤーカラー：Heatherdarkblueボディ:60%ウール,20%ポリエステル,15%ポリアミド,5%その他繊維.フィル:100%ポリエステル.ライニング:100%ビスコース.インポート.
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