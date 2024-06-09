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NEW BALANCE ニューバランス 996 27cm メンズ スニーカー
商品番号 I87058334149
商品名

NEW BALANCE ニューバランス 996 27cm メンズ スニーカー
ブランド名 ニューバランス
特別価格 税込 1,854 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NEWBALANCEニューバランス99627cmメンズスニーカーグレー足に合わなかった為、着用少なく使用感少なめの美品です。写真にてご確認下さい。newbalance（ニューバランス）から、オーセンティックな魅力を放つ人気モデル、MRL996の新作です。『REVLITE』ソールを採用した軽量設計、USモデルの996には今までなかったブライトカラーの採用など、ブラッシュアップして登場です。996のベースはそのままに、よりスタイリッシュな雰囲気に仕上がっています。27cmグレー灰色スニーカー996#NewBalance
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