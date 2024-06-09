NEW BALANCE ニューバランス 996 27cm メンズ スニーカー

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NEWBALANCEニューバランス99627cmメンズスニーカーグレー足に合わなかった為、着用少なく使用感少なめの美品です。写真にてご確認下さい。newbalance（ニューバランス）から、オーセンティックな魅力を放つ人気モデル、MRL996の新作です。『REVLITE』ソールを採用した軽量設計、USモデルの996には今までなかったブライトカラーの採用など、ブラッシュアップして登場です。996のベースはそのままに、よりスタイリッシュな雰囲気に仕上がっています。27cmグレー灰色スニーカー996#NewBalance