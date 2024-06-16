JustinDavis（ジャスティンデイビス）のVOYAGERリングです。クラウンとブレードモチーフの相性がクラッシックなイメージを醸し出します。「JustinDavis」の出品一覧→#pvfbt28619JustinDavis●他にも多数出品していますので、ぜひご覧ください。●また商品は随時追加していきますのでぜひ出品者フォローをお願いいたします。●値下げ交渉可能です。 また、出品商品はいいね数やアクセス数など出品状況によって 値上げする事がありますのでお早めにご購入をお願いします。------------------------------品番：SRJ803定価：28,600円サイズ：15号状態：特筆すべきダメージのない美品カラー：シルバー、ブルー素材：シルバー925、サファイア付属品：ギャランティ------------------------------ご購入前に自己紹介をお読みください。その他Roen（ロエン）、roarguns（roar）、JustinDavis、glamb、ISAMUKATAYAMABACKLASH、NOID.（ノーアイディー）、PUERTADELSOLなど多数の商品を格安で出品中です。#JustinDavis#ジャスティンデイビス#アクセサリー#リング#指輪ネックレスブレスレットリング財布バングルピアスチェーンメンズレディース12880



定価2.9万★Justin Davis サファイア装飾シンプルリング（15号） | フリマアプリ ラクマ



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定価2.4万★ジャスティンデイビス MY LOVEリング（いぶし7号） | フリマアプリ ラクマ



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