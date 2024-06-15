【未使用】♦️Rick Owens♦️フライトジャケットブルゾン スカジャン

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⚫️カラー黒BLK⚫️サイズ（素人採寸単位：cm）46身丈72.5（※①）／身幅53／肩幅43／袖丈73（※①）リブを含めず一番高い所から⚫️素材画像参照⚫️状態未使用（試着のみ）新品同様ですが試着済みの未使用品です。素人個人保管となります。⚠️細かなコンディションは画像にてご判断下さい。⚠️USEDである事をご理解頂きプロフの注意事項にご納得頂ける方のみご検討下さい。⚫️付属品紙タグのみ⚫️その他RICKOWENSのFLIGHTBOMBERJACKETMA1です。販売直後に即完売した希少モデル／イタリア製／国内定価：税込20万円弱定番MA-1ミリタリージャケットのライトウェイトタイプゴールデンサイズの46、カラーBLACK日本人には一番人気の組み合わせかと思います。上品な光沢感が高級感のある仕上がり柔らかく軽い生地、裏地は背抜き仕様この素材感により3シーズン利用可能な万能アウターパーカー感覚で活躍してくれます。冬の寒い時期にもダウンやコートなどヘビーアウターのインナーとしてもご利用頂けるので汎用性が非常に高く、気負わずに羽織れるジャケットとしてワードローブに1着は持っておきたい逸品です。シルエットはトレンドのオーバーサイズではなくタイトなシルエットのため大人っぽくスタイリッシュな印象に。非常に人気の高いシンプルなボンバージャケットは飽きのこないデザインのため末永くご愛用頂けます。DRKSHDW（ダークシャドウ）好きな方におすすめです。#RICKOWENS#リックオウエンス#DRKSHDW#ダークシャドウCYCLOPS16SS