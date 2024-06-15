vans クラシックスリッポン　プラットフォーム　スタックフォーム　27㎝

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商品詳細
VANSのスリッポンの厚底タイプです。少し汚れがありますが消しゴムで消える程度です！着用回数10回以内！商品名：CLASSICSLIP-ONSTACKFORMVN0A7Q5RBMX品番：632671-0001カラー：ブラックサイズ：27.0㎝ERAのシューレースをなくしたアレンジモデルとして登場し、今では世界中の人々に愛されているSLIP-ON。VANSを代表する定番モデルの1つ。キャンバスアッパーにボリュームのあるプラットフォームソールを採用。即購入可です。メインカラー···ブラック特徴/機能/素材···スリッポン
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