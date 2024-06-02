ルイ・ヴィトン ジッピー・コイン パース ダミエ・グラフィット 黒

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ダミエ・グラフィットブラック品番:N630767x11x2cm(幅x高さxマチ)素材：ダミエ・グラフィットキャンバスライニング：レザー（皮革の種類：牛革）金具（色：シルバー）カード用ポケット×4名刺用ポケット小銭用コンパートメント×2付属品はございません使用に伴う傷擦れ汚れなどあります。詳細は写真にてご確認ください。