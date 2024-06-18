☆希少☆ ボッテガヴェネタ イントレチャート 長財布 ジッピーウォレット

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☆希少☆■アイテムボッテガヴェネタBOTTEGAVENETA長財布ロングウォレットラウンドファスナーラウンドジップイントレチャートブラック大容量お札入れカード入れ小銭入れ名刺入れ定期入れ本革☆希少なフリーポケット付きモデルとなります☆■サイズタテ約10.7cmヨコ約19.2cmマチ約2.8cm※素人採寸ですので、多少の誤差はご容赦ください。■状態大変大切に使用していたため、皮本来の風合いが出ており、かなり馴染んでおります。通常使用によるスレが全体的に有(全体的に使用感有)ファスナー剥がれ有。内部のファスナーは取れてしまっており、代用品として、皮の紐をつけています。他の傷み具合は写真を参考にしてください。※あくまで中古品です。神経質な方、完璧な状態をお求めの方は、ご遠慮願います。ご理解いただける方のみよろしくお願いいたします！■仕様カード入れ12小銭入れ1お札入れ4フリーポケット1■カラーブラック黒■素材本革■付属品本体+箱