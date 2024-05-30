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ロイヤルオーダー　特注ネックレス
商品番号 R60538622961
商品名

ロイヤルオーダー　特注ネックレス
ブランド名 ロイヤルオーダー
特別価格 税込 28,470 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。ロイヤルオーダー20年程前のオーダー品になります。(通常40cmの物を60cmで作っていただきました。)写真のみの物で、付属品等はございません。長さは60cmローズボール1粒…0.6cm中古品、簡易包装にご理解いただける方のみ宜しくお願い致します。
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