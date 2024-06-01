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ホピ族 シルバー リング オーバーレイ 16.5号位 インディアンジュエリー②
商品番号 A36086636975
商品名

ホピ族 シルバー リング オーバーレイ 16.5号位 インディアンジュエリー②
ブランド名 インディアンジュエリー
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

刻印「STERLING」のみで製作者は不明、素材は「スターリングシルバー」です。サイズ：約16号〜17号（画像8、リングサイズ棒での計測）※スレキズや銀製品特有のくすみ黒ずみ変色があります。ご了承の上で購入のご検討をお願いします。状態に神経質な方は購入をお控え下さい。らくらくメルカリ便（送料出品者負担、ネコポス）で発送します。↓↓クリックその他のインディアンジュエリーやメキシカンジュエリーなど私の出品一覧#impilsner↓↓クリックその他のリング（指輪）私の出品一覧#ringpilsner↓↓クリックその他のアクセサリー私の出品一覧#accessoryandotherspilsnerメンズレディースビンテージ管：S34-01
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