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NIKE AIR MAX BW Ultra ナイキ エアマックス グレー
商品番号 N35526058813
商品名

NIKE AIR MAX BW Ultra ナイキ エアマックス グレー
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 1,984 円
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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。断捨離で処分しようと思い、出品しました。使用感ありますが、まだきれいな状態です。少し汚れはあります。最近は履いておらず、箱にしまってました。明るめなグレーで、どんなパンツでも合います。未使用ではないので、ご理解いただける方、ご検討よろしくお願いします。メインカラー...グレースニーカー型...ローカット(Low)シーン...ランニング/トレーニングサイズ...26cm#NIKE#ナイキ#エアマックス
http://narcologia.ru/goods/monophonic21312.html
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