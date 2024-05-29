NIKE AIR MAX BW Ultra ナイキ エアマックス グレー

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。断捨離で処分しようと思い、出品しました。使用感ありますが、まだきれいな状態です。少し汚れはあります。最近は履いておらず、箱にしまってました。明るめなグレーで、どんなパンツでも合います。未使用ではないので、ご理解いただける方、ご検討よろしくお願いします。メインカラー...グレースニーカー型...ローカット(Low)シーン...ランニング/トレーニングサイズ...26cm#NIKE#ナイキ#エアマックス
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