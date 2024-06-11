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carhartt カーハート　ダックジャケット　グリーン
商品番号 Q51813913378
商品名

carhartt カーハート　ダックジャケット　グリーン
ブランド名 カーハート
特別価格 税込 12,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カーハートカラー···グリーンサイズ　L着丈70身幅66袖丈60古着屋にて購入させていただきました。サイズは最近流行りのサイズ感で大きく着れます。色もなかなか見つからないものとなっております。古着ですので汚れが多少あります。神経質な方や汚れなどが気になる方は購入を御控えください。#カーハート#ジャケット#ビンテージ#ダックジャケット
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