carhartt カーハート　ダックジャケット　グリーン

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商品詳細
カーハートカラー···グリーンサイズ L着丈70身幅66袖丈60古着屋にて購入させていただきました。サイズは最近流行りのサイズ感で大きく着れます。色もなかなか見つからないものとなっております。古着ですので汚れが多少あります。神経質な方や汚れなどが気になる方は購入を御控えください。#カーハート#ジャケット#ビンテージ#ダックジャケット
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