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存在感抜群　オニキスフェザー　シルバー925ネックレス(ステンレスチェーン付)
商品番号 A14050159372
商品名

存在感抜群　オニキスフェザー　シルバー925ネックレス(ステンレスチェーン付)
ブランド名 Aankle
特別価格 税込 3,382 円
在庫状況 あり

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商品詳細

商品に興味をもっていただき、ありがとうございます。以下お読みいただき、入札をお待ちしています。【商品の説明】商品名:#存在感抜群　オニキスフェザー　シルバー925ネックレス(ステンレスチェーン付)素材：#シルバー925#オニキスパワーストーンオニキスの石言葉は、「邪念や邪気を祓う」「精神力を鍛え抜く」「運動能力の開発」「忍耐力を高める」「夫婦和合」等があります。長さ6.5cm幅1.5cm重量15gステンレスチェーン長さ50cmステンレスチェーン単品価格1200円を1本お付けします。可愛い巾着袋付き【商品の状態】使用:新品未使用注意事項:写真にて判断ねがいます。発送日基本的に翌日発送いたしますが、2日頂く場合もございますので、お急ぎの方はお申し出下さい。発送方法ヤマト運輸ネコポスコンパクト宅急便送料無料北海道・沖縄は別途送料#ジュエリー#オニキス#アクセ#シルバー#シルバー925#宝石#ネックレス#ステンレス#パワーストーン#フェザー
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