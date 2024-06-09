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Barbour　beaufort c44 ブリック　バブアー　ビューフォート
商品番号 Y76461315850
商品名

Barbour　beaufort c44 ブリック　バブアー　ビューフォート
ブランド名 バブアー
特別価格 税込 19,780 円
在庫状況 あり

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商品詳細

*item*00sBarbour　beaufortバブアー　ビューフォート赤茶*detail*sizec44着丈-80cm身幅-65cm裄丈-86cm(採寸につきまして、誤差は生じます)color　ブリック　ブラウン　レンガmaterial　オイルドコットン/country　イギリスyear　2000年代condition2000年代ビンテージビューフォートになります。希少カラーのブリック。わずかなスレ、着用感はございますが、まだまだご使用していただけます。画像をご確認いただき、ご不明な点はご質問下さい。ビンテージオイルドジャケットになります。長期保管品になりますので、その点ご理解の上、ご購入をお願い致します。　___________________________*terms*・送料、発送方法等は発送方法の項目をご確認下さい。その他ご希望の場合は事前にご質問下さい。　・基本的に出品商品は中古品になります。状態は画像を注意深くしっかりとご確認下さい。採寸は素人採寸です。採寸方法には個人間の違いもございますので、寸法が気になる方はご質問下さい。（着丈:後身襟元~裾下、身幅:脇下~脇下を採寸しております。）・パソコン、スマホのモニタや閲覧環境、撮影の照明具合によって、実物と色味が異なる場合がございます。・微細な点やダメージの見落とし等がある場合も考えられますので、気になる点はご質問をお願い致します。画像にてご確認ください。わからないことはご質問をお願い致します。ご理解のある方のみご購入お願い致します。また、商品につきましては、記載してある説明文の内容以外に、確認できなかった汚れやダメージがある場合がございます。商品の正確な情報を100％お伝え出来ないのが現状ですので神経質な方はお控えください。　バブアー　ビューフォート　イギリス製　2000年代　ビンテージ
http://narcologia.ru/goods/assessor608103.html
http://narcologia.ru/goods/Persia824588.html
http://narcologia.ru/goods/assessor55003.html
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