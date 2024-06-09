midorikawa ミドリカワ 3way ブルゾン

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商品詳細
Midorikawaミドリカワ3wayブルゾン生地の性質上毛玉があります。カラー:OffWhite素材:Shell/Wool72%,Nylon28%裏地/Cotton50%,Cupro50%日本製SIZE:Jacket部分身幅50.0後着丈44.0前着丈50.0裄丈87.0Vest部分肩幅43.0身幅51.0後着丈59.5前着丈72.0
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