アルマーニロゴピアス（片耳用）

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商品詳細
カラー···シルバーブランドショップハピネスで購入しました。片方しか使わないので出品します。自宅保存の為ご理解ある方よろしくお願いします！消毒済みです。#片耳#美品#エンポリオアルマーニ#ロゴ#人気
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