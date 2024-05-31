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- 22aw wtaps「JFW-04 JACKET COTTON. DENIM」
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商品詳細
22awのダブルタップスのJFW-04JACKETCOTTON.DENIMです。色はブラックで、サイズはXlです。試着だけした商品です。購入時のタグやハンガー、袋お付けします。
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