限定guchoブレスレット！

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商品詳細
gucho(ガッチョ)のFLAMINGPISTONBRACELETになります。限定のブレスレットになるので、現在では購入不可なブレスレットです！素材 シルバー925重さ 122g全長 約23cm付属 ギャランティ、巾着状態は多少の小傷はありますが、目立つ傷や歪みなど無く状態は良いです。スターリンギア、ガボール好きの方にもオススメです。
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