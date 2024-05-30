新品　CHUMS Cap チャムス キャップ　bule

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カラーは、BULE。サイズは、フリーサイズ。素材は、COTTON100%肌なじみの良いコットン素材を使用し、ワンポイントにCHUMSロゴ刺繍を配したシンプルなデザイン。サイズ調整のアジャスターにはチャムス誕生のきっかけとなったグラスリテイナー”OriginalStanderdEnd”を採用。リテイナーを絞れば風が強い日でも安心して被れます。カジュアルスタイルのポイントにぴったりで、ユニセックス、シーズンレスで使えるひと品。色違いもございます。こちらは、お値引き不可になります。メーカー完売！残り1点！#chums#cap#outdoor#camp#fes#travel#mens#ladies#チャムス#キャンプ#フェス#キャップ#メンズ#レジャー#レディース