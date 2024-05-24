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トムフォード　マネークリップ　TOMFORD 財布　ウォレット
商品番号 O17807536402
商品名

トムフォード　マネークリップ　TOMFORD 財布　ウォレット
ブランド名 トムフォード
特別価格 税込 16,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

一年程前に購入して半年利用しました。別の財布を購入したため使わないため売却したいです。かなり状態は良く写真の通り大きいキズ、スレなどはありません。あくまで中古品であることをご了承ください。大切に使っていただける方にお譲りしたいです。付属品揃っております。写真のものが全てです。宜しくお願い致します。トムフォードTOMFORDマネークリップ折り財布カラー···ブラック
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