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商品詳細
一年程前に購入して半年利用しました。別の財布を購入したため使わないため売却したいです。かなり状態は良く写真の通り大きいキズ、スレなどはありません。あくまで中古品であることをご了承ください。大切に使っていただける方にお譲りしたいです。付属品揃っております。写真のものが全てです。宜しくお願い致します。トムフォードTOMFORDマネークリップ折り財布カラー···ブラック
http://narcologia.ru/goods/financier624360.html
http://narcologia.ru/goods/Persia107288.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture47341.html
トムフォード マネークリップ TOMFORD 財布 ウォレット
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