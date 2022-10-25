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未使用 VANS オーセンティック アナハイム DX 26cm パープルピンク
商品番号 R80208048027
商品名

未使用 VANS オーセンティック アナハイム DX 26cm パープルピンク
ブランド名 バンズ
特別価格 税込 2,196 円
在庫状況 あり

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商品詳細

VANSauthenticAnaheimFactoryCollection26cmパープルピンクカリフォルニアで買い付けてきたVANSauthenticAnaheimFactoryCollectionです。色はパープルピンクでなかなか手に入らない貴重なモデルです。一点もののデッドストックとなりますので、探されていた方はこの機会に是非ご検討下さい。ヴァンズオーセンティックアナハイム野村訓市Ronhermanロンハーマン
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