未使用 VANS オーセンティック アナハイム DX 26cm パープルピンク

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商品詳細
VANSauthenticAnaheimFactoryCollection26cmパープルピンクカリフォルニアで買い付けてきたVANSauthenticAnaheimFactoryCollectionです。色はパープルピンクでなかなか手に入らない貴重なモデルです。一点もののデッドストックとなりますので、探されていた方はこの機会に是非ご検討下さい。ヴァンズオーセンティックアナハイム野村訓市Ronhermanロンハーマン
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26cm【VANS 】アナハイム ピンク×パープル AUTHENTIC
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