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ファイテン EXTREME トルネード 43cm
商品番号 V20243192472
商品名

ファイテン EXTREME トルネード 43cm
ブランド名 ファイテン
特別価格 税込 2,808 円
在庫状況 あり

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商品詳細

つい先日購入したものなのですが、サイズが合わなかったためこの度出品いたします。着用は2、3回程度です。男性でも細身な方であれば着用可能だと思います。気になること、ご要望ございましたらお気軽にコメントください♪
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