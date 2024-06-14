ファイテン EXTREME トルネード 43cm

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つい先日購入したものなのですが、サイズが合わなかったためこの度出品いたします。着用は2、3回程度です。男性でも細身な方であれば着用可能だと思います。気になること、ご要望ございましたらお気軽にコメントください♪