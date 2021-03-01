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アディダス スタンスミス ベルクロ B\u0026Y別注　サイズ26.5cm
商品番号 Y24345888093
商品名

アディダス スタンスミス ベルクロ B\u0026Y別注　サイズ26.5cm
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 2,240 円
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商品詳細

◇即購入大歓迎です。◇匿名配送(入金確認後、2日以内に発送します。)◇値下げ交渉対応します。ご希望の値段をお伝えください。◇ブランド名アディダス　スタンスミスベルクロB\u0026Y別中◇商品説明色は、ボディはライトグレー。ソールはホワイト。トレフォイルロゴが、シルバー。上品な配色です。◇商品の状態数回着用しています。靴底が、僅かに汚れています。ソールが、若干スリ減っています。まだ、着用できる状態です。箱があります。◇サイズ26.5cmその他、出品中です。#キック\u0026ラッシュあくまでも古着となりますので、ご理解いただきご購入の見当をお願いいたします。
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