アディダス スタンスミス ベルクロ B\u0026Y別注　サイズ26.5cm

◇即購入大歓迎です。◇匿名配送(入金確認後、2日以内に発送します。)◇値下げ交渉対応します。ご希望の値段をお伝えください。◇ブランド名アディダス スタンスミスベルクロB\u0026Y別中◇商品説明色は、ボディはライトグレー。ソールはホワイト。トレフォイルロゴが、シルバー。上品な配色です。◇商品の状態数回着用しています。靴底が、僅かに汚れています。ソールが、若干スリ減っています。まだ、着用できる状態です。箱があります。◇サイズ26.5cmその他、出品中です。#キック\u0026ラッシュあくまでも古着となりますので、ご理解いただきご購入の見当をお願いいたします。



差がつく別注スタンスミス】大人が選ぶべき白、グレー、ベージュ。上品 ...



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アディダス スタンスミス（ベルクロ） 着用したサイズ感 (メンズ) - LCG



adidas (アディダス) ベルクロ スタンスミス スニーカー ホワイト サイズ:23.5



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アディダス スタンスミス ベルクロ グレー 別注モデル 未使用 | フリマアプリ ラクマ



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【新品】アディダス スタンスミス ベルクロ スニーカー ピンク 22.0



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