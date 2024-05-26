nike ターミネーター　aj1 エアフォース

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商品詳細
サイズ表記の部分が取れていますが、履いた感じ26cm〜26.5ぐらいだと思います。
http://narcologia.ru/goods/injure914367.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper607709.html
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