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NEW ERA Schott ウール100%キャップ 刺繍ロゴ メンズ 黒
商品番号 Y61716746425
商品名

NEW ERA Schott ウール100%キャップ 刺繍ロゴ メンズ 黒
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 1,994 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◎プロフィール必読お願いします!!《#ochako0211》↑こちらから他商品も見れます!!⭐︎多数出品しておりますので、宜しければご覧ください☺︎◎フォローでお値下げ!!!!!!!◎おまとめ購入でお値下げ!!!!!!!!商品説明NEWERA×Schottウール100%定価￥8,800程度裏側シミあり写真をご確認ください。カラー　ブラックサイズ　one高さ11.5頭周り58〜62.5つば6.9商品の状態　BN新品S未使用品Aダメージや使用感がほぼない商品B多少使用感のある商品C使用感があり、多少ダメージがある商品D使用感があり、大きなダメージがある商品051007010SNサイズは素人採寸です。誤差があることがございます。十分に注意をして検品していますが稀に見過ごしてしまった汚れや傷がある場合が御座いますので、ご購入の際はそれをご了承頂きますよう、お願い致します。またこちらの商品はUSED品になりますので風合いにご理解頂ける方のみご購入ください。カラー···ブラック形···ベースボール
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