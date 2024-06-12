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エルメス　ペンダントトップ　ネックレストップ　セリエ
商品番号 V37248513813
商品名

エルメス　ペンダントトップ　ネックレストップ　セリエ
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 7,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

断捨離中の為に出品いたします。小傷はあります。チェーンや袋等は付属していません。（写真でご確認ください）レディースもメンズもご使用頂けるペンダントトップです。【購入方法】即購入⭕#みーのお品♡こちらにも多数出品しております！【発送方法】別のアクセサリー袋に入れてらくらくメルカリ便にて発送いたします。【検索ワード】エルメスHERMESネックレストップペンダントトップアクセサリーセリエロゴシルバー925材質...シルバーカラー...シルバー
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