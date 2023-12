ニューエラ/バラ刺繍キャップ

カラー···ブラック薔薇と蜂の刺繍が特徴のかっこいいキャップです!珍しい海外物なので少し高めだったのですが縁の白い部分が少し黄ばんでしまったのでお安くしてますサイズ→74分の1値段交渉ありです!



