neighborhood ネイバーフッド Tシャツ 2XL ライムグリーン

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neighborhoodネイバーフッドTシャツ。新品未使用、タグ付き。即完。サイズ：2XL（肩幅57.5/身幅65/着丈78.5/袖丈26）カラー：ネオングリーン新品、未開封品ですがあくまで中古品となります。神経質な方、新品をお求めの方はご購入はお控えください。定形郵便（ネコポス）で発送する為、包装袋から取り出して梱包、発送いたします。包装袋、タグも同梱してお送り致します。NEIGHBORHOODネイバーフッドABATHINGAPEBAPEエイプNIGO藤原ヒロシUNDERCOVERアンダーカバーWTAPSダブルタップスチャンピオンWastedYouthカウズKAWSSTUSSYNIKEhumanmadePalaceパレスUNDERCOVERWTAPSダブルタップスタップスチャンピオン藤原ヒロシfragmentdesignVERDYVKDESIGNGirlsDon'tCryガールズドントクライウエステッドユースウエステッドヒューマンメイドWastedYouthカウズKAWSKITHキスシャツTシャツ蛍光色ネオングリーンライム緑WINDANDSEAウィダンシーNEIGHBORHOODネイバーフッドWEIRDOウィアードGLADHANDグラッドハンドWTAPSダブルタップスGANGSTERVILLEギャングスタービルNORTHNONAMETHEH.W.DOG\u0026COSCHOTTCALEESOFTMACHINETHEH.W.DOG\u0026CORUDOROTARWESCOウェスコREDWINGレッドウイングドクターマーチンCRIMIEglambBlundstoneFREAK'SSTOREKLEMANSAINTLAURENTPARISRUDEGALLERYBLACKREBELCRIMIEKLEMANSilvanoSassettiBUTTERODannerClarksUNDERCOVERSTUSSYNIKEPalaceSUPREMESTUSSYステューシーNIKETHRASHERVANSHUFKAWSTMT