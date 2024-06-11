【新品未使用】栃木レザー　本革　長財布

新品未使用栃木レザーレザークラフト優 長財布カラー ネイビー（ブルーに近い）定価 12800円で購入数ヶ月前に購入しましたが、女性にはサイズが大きく使用せずに自宅保管しておりました。新品未使用ですが、素人保管ですのでご了承ください。ペット、喫煙者はいません。※未使用ですが、初めから小さな傷が見られました。(画像の6.7枚目をご覧ください。)以下新品紹介ページです。国内屈指の技術を誇るタンナー\"栃木レザー\"のフルベジタブルタンニングレザーを使用したラウンドファスナー財布。20以上もの工程を約1ヶ月かける\"ダブルピット槽製法\"は革に負担をかけずに自然に鞣され、肌目も細かく芯までタンニンの成分が浸透するため、美しく堅牢な革に仕上がります。また\"レザークラフト優\"が使用する栃木レザーは最終工程にグレージング処理(ガラス玉を用い一枚ずつ革の銀面を磨き上げる製法)を加え、革本来の風合いを残しつつ透明感のある仕上がりとなっている。ラウンドファスナータイプの長財布はカードやお札の収納が沢山あり機能性にも優れ、カジュアルからフォーマルまでスタイルを選ばずメンズ、レディースともにお勧め。栃木レザー、イタリアンレザーともに革本来の素地を生かした仕上げとなっておりますので小キズ、擦り傷が付き易くなっております。使い込むことで革が馴染み風合いが出てまいりますが本革本来の\"アジ\"としてお楽しみいただけましたら幸いです。専用のギフトBOXに保存袋と製造証明書赤タグをお入れしてお送りさせて頂きます。



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