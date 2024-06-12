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Schott×NEWERA ショット×ニューエラ 9FIFTY[品番：UNSM0010078 ... Schott×NEWERA ショット×ニューエラ 9FIFTY[品番：UNSM0010078 ...

Schott×NEWERAのコラボレーション創業100周年を迎えた\"NEWERA\"と創業100年を越え今もなおアメリカ本国でレザーを生産し続けるSchottアメリカをバックボーンにもっている両ブランドのコラボアイテムスタイル・フロントには「SchottBROS.（ショットブラザーズ）」を意味する刺繍を入れバックにブランドロゴをあしらったモデルです。・6枚ハギで構成されたシルエットの9FIFTY™。今回はFittedSize(約1cm刻みのサイズ展開)ではなく、リアサイドに施されたスナップバックを用いて、サイズを調整することが可能になっています。・近年ではストリートファッションの新アイコンとしても注目を集めています。