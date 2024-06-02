最終値下げ KENZO by NIGO モッズコート パーカー M 22AW

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KENZO2022秋冬コレクションのモッズコートです。NIGO氏のデビューシーズンです。サイズM肩幅:55身幅:62着丈:90袖丈:62(cm)フロントはダブルジップです。3回くらい着用しました。付属品はありません。他にもNIGOさんのKENZOをいくつか出品しております。KENZOHUMANMADEABATHINGAPENIGO