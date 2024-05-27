ポケモンカード ミュウv sa

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商品詳細
ご閲覧いただきありがとうございます商品の状態は写真を参考にお願いします。質問等は購入前に必ずお願い致します一度人の手に渡っており、写真では伝わりづらい細かな傷や初期傷がある場合もございますのプレイ目的以外でのご購入は御遠慮願います。素人目ですが欠けあり、スレありの特価品です。よろしくお願い致します。
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