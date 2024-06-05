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ハワイアンジュエリー ピアス ハワイアンジュエリーピアス メンズ レディース 男
商品番号 P84301169406
商品名

ハワイアンジュエリー ピアス ハワイアンジュエリーピアス メンズ レディース 男
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 1,764 円
在庫状況 あり

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商品詳細

金属アレルギー対応温泉や海でも錆びないからずっとつけられる！ワンランク上のハワイアンジュエリーをどうぞ！ご購入前にカラーをコメント下さい。専用をお作りします。プロフィール、商品内容をご覧頂いてご購入お願いします。Hawaiianjewelry【ピアス】片耳１個の価格です。両耳は2個になります。【カラー】シルバーゴールドピンクゴールド男女可能ステンレススチール316L/PVDイエローゴールド直径：約1.3cm幅：約3mm厚み：約2mmステンレススチールは、医療用品にも使われているサージカルステンレス316Lです。変色もせず・傷・汚れにも強く、アレルギーを起こしづらい安心な素材です。半永久的な輝きを演出します！#高級#ハワイアンジュエリー#ハワイアン#ハワジュ#ハワイ#ギフト#プレゼント#ステンレス#K14#シルバー#ゴールド#金属アレルギー#錆びない#変色しない#ホヌ#プルメリア#メンズファッション#メンズアクセサリー#シルバーアクセサリー#ビーチ#ターコイズ#ゴールドアクセサリー#ペア#レディースファッション#記念日#男#女#男女#プレゼント　#クリスマス　#クリスマスプレゼントする
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