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silver925刻印あり　約22号　シルバーリング
商品番号 J57862961463
商品名

silver925刻印あり　約22号　シルバーリング
ブランド名 Jankle
特別価格 税込 1,710 円
在庫状況 あり

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商品詳細

3年ほど前に都内のシルバーアクセサリー専門店で購入しました。新品価格はほぼ6万円です。シルバーアクセを身に付ける年齢でもなくなってきたため、そろそろいいかなと思って売りに出します（価格は購入時の約10%としています）。重厚な真円形デザインで、天然石を使用したカッコいいデザインのリングです。円の厚みがなんともいえない作りをしています。肉厚ですので迫力があります。安物のステンレスや量産品より細かい作りで存在感があります。使用に伴う傷はありますが、ひどいサビや歪み、傷はありません。送付時は、アクセサリーショップで洗浄してからメルカリ便で送ります。お値下げの相談がありましたら、コメント欄にてお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/capitation876008.html
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http://narcologia.ru/goods/conception385757.html

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