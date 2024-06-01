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〖Justin Davis〗REGAL LION ペンダント【美品】
商品番号 W94107192164
商品名

〖Justin Davis〗REGAL LION ペンダント【美品】
ブランド名 ジャスティンデイビス
特別価格 税込 18,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

REGALLIONペンダント商品番号:SPJ5232ONYX¥79,200◾️素　材:SILVER925/CUBICZIRCONIA/ONYX◾️仕上げ:いぶし◾️付属品:ジップ袋人気のシールドモチーフにリアルにデザインされたライオンモチーフのペンダントトップダメージなく綺麗な状態で保管しております〖発送はヤマト運輸の匿名、追跡可能なネコポス又は宅急便コンパクトにてお届けしております〗〖基本的には当日発送とさせて頂いてますがご入金の確認が16時以降となった場合、翌日発送となる場合がございます〗他にも多数出品中即購入可能です(^_^)
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