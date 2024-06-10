100%正規品　Berluti ベルルッティ 名刺入れ

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ブランドBerlutiIMBUIAScrittoLeatherCardHolderベルルッティレザーカードホルダー名刺入れカードケース商品概要ベルルッティの人気の名刺入れ、カードケースのインブイアです。ベルルッティを代表する文字刻印のカリグラフィーが全面に施されたデザインです。それらの織成すバランスが極めて美しく、究極にエレガントです。アンティーク感漂うヴェネチアレザーにパティーヌカラーの色艶の美しさ、洗練されたデザイン性には素晴しいものがありますが、ディテールや創りにも高度な職人技がふんだんに盛り込まれております。革の裁断により模様の出が一つ一つ異なる、世界に一つだけのアイテムで、使い込むほどに革が馴染んで渋さが増し、育てる喜びも味わって頂けます。こちらのお品は全国のベルルッティのブティックにてメンテナンスが可能です。サイズ高さ7,5cm幅11cm商品の状態2ヶ月の使用になります。角スレや型崩れもなく、美品です。SSのイニシャルの文字が写真の様に印字されてます。出来るだけ目立たない様にしております。