  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
新品 旭川家具 ササキ工芸 カードケース ツートンカラー メープル ウォルナット
商品番号 A87941544071
商品名

新品 旭川家具 ササキ工芸 カードケース ツートンカラー メープル ウォルナット
ブランド名 Aankle
特別価格 税込 1,750 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

サイズ:10.5×7.3×1.2cm材質:メープル、ウォルナット生産国:日本名刺入れ木製【木製カードケース】ササキ工芸旭川クラフト北海道の工房、ササキ工芸の職人が作成する精巧な木製名刺入れです。手に取ると、木の素材からくる優しさや、ぬくもりが伝わってきます。美しい色合いと質感が魅力のウォールナット材、メープル材を使用しているので、木の存在感抜群です。開くときはバネ付き蝶番でパカッと開き、パチンと閉めるとしっかりと中身をガードします。新品購入後、大切に保管しておりました未使用品になります。名刺入れやキャッシュレス時代のガードケースや定期入れなどにオシャレでおすすめです。
http://narcologia.ru/goods/ramshackle96666.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming565492.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose683140.html
新品 旭川家具 ササキ工芸 カードケース ツートンカラー メープル ウォルナット
木製 横型 カードケース 名刺ケース 木製 ササキ工芸 北海道 旭川 (通常サイズ, メープル、ウォルナット)
新品 旭川家具 ササキ工芸 カードケース ツートンカラー メープル ウォルナット
木製 横型 カードケース 名刺ケース 木製 ササキ工芸 北海道 旭川 (通常サイズ, メープル、ウォルナット)
新品 旭川家具 ササキ工芸 カードケース ツートンカラー メープル ウォルナット
Amazon.co.jp: 旭川家具 ササキ工芸 カードケース ツートン メープル ...
新品 旭川家具 ササキ工芸 カードケース ツートンカラー メープル ウォルナット
旭川クラフト sasaki ササキ工芸 カードケース | MUKU工房
新品 旭川家具 ササキ工芸 カードケース ツートンカラー メープル ウォルナット
旭川クラフト ササキ工芸 カードケース ツートン メープル ...
新品 旭川家具 ササキ工芸 カードケース ツートンカラー メープル ウォルナット
【旭川クラフト】無垢材を使用した木製名刺入れ(カードケース)
新品 旭川家具 ササキ工芸 カードケース ツートンカラー メープル ウォルナット
旭川家具 ササキ工芸木製ひな人形DX(デラックス）セット - 北海道旭川 ...
新品 旭川家具 ササキ工芸 カードケース ツートンカラー メープル ウォルナット
旭川家具　ササキ工芸木製鯉のぼり　絆（大）
新品 旭川家具 ササキ工芸 カードケース ツートンカラー メープル ウォルナット
旭川クラフト sasaki ササキ工芸 カードケース | MUKU工房
新品 旭川家具 ササキ工芸 カードケース ツートンカラー メープル ウォルナット
Amazon.co.jp: 旭川家具 ササキ工芸 カードケース ツートン ナラ ...
新品 旭川家具 ササキ工芸 カードケース ツートンカラー メープル ウォルナット
旭川クラフト sasaki ササキ工芸 カードケース | MUKU工房
新品 旭川家具 ササキ工芸 カードケース ツートンカラー メープル ウォルナット
旭川クラフト sasaki ササキ工芸 カードケース | MUKU工房
新品 旭川家具 ササキ工芸 カードケース ツートンカラー メープル ウォルナット
木製 横型 カードケース 名刺ケース 木製 ササキ工芸 北海道 旭川 (通常サイズ, メープル、ウォルナット)
新品 旭川家具 ササキ工芸 カードケース ツートンカラー メープル ウォルナット
旭川家具 ササキ工芸 グリッツ BOXティッシュケース MDFウォルナット ...
新品 旭川家具 ササキ工芸 カードケース ツートンカラー メープル ウォルナット
Amazon.co.jp: 旭川家具 ササキ工芸 カードケース ツートン ナラ ...

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru