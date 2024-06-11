新品 旭川家具 ササキ工芸 カードケース ツートンカラー メープル ウォルナット

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商品詳細
サイズ:10.5×7.3×1.2cm材質:メープル、ウォルナット生産国:日本名刺入れ木製【木製カードケース】ササキ工芸旭川クラフト北海道の工房、ササキ工芸の職人が作成する精巧な木製名刺入れです。手に取ると、木の素材からくる優しさや、ぬくもりが伝わってきます。美しい色合いと質感が魅力のウォールナット材、メープル材を使用しているので、木の存在感抜群です。開くときはバネ付き蝶番でパカッと開き、パチンと閉めるとしっかりと中身をガードします。新品購入後、大切に保管しておりました未使用品になります。名刺入れやキャッシュレス時代のガードケースや定期入れなどにオシャレでおすすめです。
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