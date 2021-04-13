【球場限定配布】大谷翔平キャップ

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商品詳細
2022/8/13にエンゼルス対ツインズ戦で球場配布された大谷翔平選手キャップです。「背番号17」の刺繍、「OHTANI」プリント、「エンゼルスのロゴ」刺繍と「Yakultヤクルト」ワッペンが入っています。値段交渉も可能です。
http://narcologia.ru/goods/enquire732689.html
http://narcologia.ru/goods/septet143019.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral479932.html
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